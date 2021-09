Lazio, Sarri: «Assurdo giocare in Serie A 61 ore dopo. Luis Alberto…» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Lokomotiv Mosca Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Le sue parole. SULLA GARA DI DOMANI – «giocare con alte motivazioni una partita riesce a tutti, farlo per molti mesi riesce a pochi, farlo per 10 mesi riesce solo ai vincenti. Per noi è un test, dobbiamo continuare a giocare con motivazioni molto alte». SUL POSSIBILE TURNOVER – «La situazione della squadra la valuteremo oggi, non hanno mai fatto allenamenti insieme fino a questo momento, vediamo oggi chi sarà più stanco. Assurda la Lega che ci ha messo una partita a 61 ore dalla fine di una partita Europea: Assurdo, ma dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Maurizio, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Lokomotiv Mosca Maurizioè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Le sue parole. SULLA GARA DI DOMANI – «con alte motivazioni una partita riesce a tutti, farlo per molti mesi riesce a pochi, farlo per 10 mesi riesce solo ai vincenti. Per noi è un test, dobbiamo continuare acon motivazioni molto alte». SUL POSSIBILE TURNOVER – «La situazione della squadra la valuteremo oggi, non hanno mai fatto allenamenti insieme fino a questo momento, vediamo oggi chi sarà più stanco. Assurda la Lega che ci ha messo una partita a 61 ore dalla fine di una partita Europea:, ma dobbiamo ...

