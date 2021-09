iPhone 14 sarà la vera rivoluzione dopo la Generazione X del 2017: Cosa progettano alla Apple? (Di mercoledì 29 settembre 2021) iPhone 14 sarà la svolta in casa Apple come fu nel passaggio tra iPhone 8 ed iPhone X? A quanto pare sembra proprio che la prossima, grande rivoluzione, verrà portata dal prossimo iPhone, in uscita fra un anno. iPhone 14 sarà la vera rivoluzioneUn design che ormai abbiamo imparato ad apprezzare e ad amare. Con l’arrivo di iPhone X nel 2017, Apple ha deciso di rivoluzionare il look dei suoi iPhone, uguali da troppi anni, in favore di uno schermo borderless e dell’ormai famigerato notch. Un notch che, seppur sia stato leggermente ridotto con iPhone 13, continua a tenerci compagnia a distanza di quattro anni. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)14la svolta in casacome fu nel passaggio tra8 edX? A quanto pare sembra proprio che la prossima, grande, verrà portata dal prossimo, in uscita fra un anno.14laUn design che ormai abbiamo imparato ad apprezzare e ad amare. Con l’arrivo diX nelha deciso di rivoluzionare il look dei suoi, uguali da troppi anni, in favore di uno schermo borderless e dell’ormai famigerato notch. Un notch che, seppur sia stato leggermente ridotto con13, continua a tenerci compagnia a distanza di quattro anni. ...

