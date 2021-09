Inter, de Vrij: «Pareggio giusto, ci rifaremo» (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Siamo venuti qui per vincere. Per il risultato non siamo contenti ma alla fine il Pareggio è giusto. Abbiamo avuto occasioni sia noi che loro. Diventano importanti le prossime partite in Champions e poi guardiamo avanti”, Così il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, a Sky Sport, al termine della sfida contro lo Shakhtar. Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Siamo venuti qui per vincere. Per il risultato non siamo contenti ma alla fine il. Abbiamo avuto occasioni sia noi che loro. Diventano importanti le prossime partite in Champions e poi guardiamo avanti”, Così il difensore dell’, Stefan de, a Sky Sport, al termine della sfida contro lo Shakhtar.

