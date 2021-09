(Di mercoledì 29 settembre 2021) Milano, 29 set. (Adnkronos) - Dopo la morte dei due tecnici di ieri a Pieve Emanuele per intossicamento da azoto, due, non gravi, sono accaduti anche oggi in, secondo quanto registrato dall'Areu. Il primo ha coinvolto un operaio di undi Parabiago, nel milanese, che è caduto da un pianale del camion procurandosi un trauma cranico e una ferita alla gamba. Si tratta di 47enne, ricoverato poi in codice rosso all'ospedale di Legnano. A Uboldo, in provincia di Varese, questa mattina un operaio di 30 anni, G.A., è precipitato dal ponteggio di unper circa due metri, fratturandosi un braccio e una gamba. Anche lui è stato portato a Legnano, in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Advertising

TV7Benevento : Infortuni: altri due in Lombardia, in calzaturificio e cantiere... - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Philippoussis: 'Divenni povero dopo gli infortuni, chiesi ad amici di comprarmi del cibo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis: Philippoussis: 'Divenni povero dopo gli infortuni, chiesi ad amici di comprarmi del cibo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Philippoussis: 'Divenni povero dopo gli infortuni, chiesi ad amici di comprarmi del cibo' - napolimagazine : Tennis: Philippoussis: 'Divenni povero dopo gli infortuni, chiesi ad amici di comprarmi del cibo' -

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni altri

SassariNotizie.com

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta Il pronostico Anche con una rosa rimaneggiata per i vari(tra gli, mancheranno anche Boateng e Denayer) il Lione dovrebbe avere ...Nelle ore successive il decesso ditre lavoratori: un' imprenditore agricolo nel Pisano , un ... la creazione di una banca dati centrale sugliper facilitare il processo sanzionatorio ...Roma, 29 set. (Adnkronos) – Circa gli infortuni sul lavoro, il premier Mario Draghi in conferenza stampa cita “alcune delle strade su cui pensiamo di intervenire”. Innanzitutto “pene più severe e imme ...Milano, 29 set. (Adnkronos) – Dopo la morte dei due tecnici di ieri a Pieve Emanuele per intossicamento da azoto, due infortuni, non gravi, sono accaduti anche oggi in Lombardia, secondo quanto regist ...