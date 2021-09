In lode dell’Ambasciatore Michael Giffoni | radiato e ora riabilitato Troppo tardi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ci sono tristi vicende umane e giudiziarie irrisolte per anni che, anche se non ci toccano direttamente, lasciano un senso di amarezza e di insicurezza che resta a lungo in agguato quando riaffiorano nella cronaca o nella mente. L’idea che esse possano un giorno colpire a caso chiunque fa rabbrividire. Tanto che quando si prova ad immedesimarsi nell’eventualità, il pensiero si ferma a metà della simulazione, gesto scaramantico per esorcizzarle. Quando queste vicende si concludono con epiloghi positivi per gli accusati, è curioso come questi nonostante tutto sviluppino una sorprendente rassegnata serenità e addirittura un ottimismo verso il futuro. Non vi è rancore in loro, nemmeno nelle prime dichiarazioni a caldo. Per paradosso, il senso di sdegno e di rivalsa è più presente ed esplicito in coloro che delle vicende in oggetto sono stati semplici spettatori passivi o indiretti. Sono ...