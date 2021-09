GP Arabia Saudita, corsa contro il tempo per il circuito di Jeddah (Di mercoledì 29 settembre 2021) E' un cantiere aperto il lungomare di Jeddah , dove tra poco più di due mesi la Formula 1 correrà il primo GP dell'Arabia Saudita . La corsa contro il tempo per ultimare le strutture e il tracciato , ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 29 settembre 2021) E' un cantiere aperto il lungomare di, dove tra poco più di due mesi la Formula 1 correrà il primo GP dell'. Lailper ultimare le strutture e il tracciato , ...

GP Arabia Saudita, corsa contro il tempo per il circuito di Jeddah E' un cantiere aperto il lungomare di Jeddah , dove tra poco più di due mesi la Formula 1 correrà il primo GP dell'Arabia Saudita . La corsa contro il tempo per ultimare le strutture e il tracciato , che si innesta su arterie cittadine, è reale, secondo fonti rimaste anonime che all'agenzia di stampa AFP hanno ...

F1 in Arabia, fonte anonima ad Afp: 'In ritardo, è una corsa contro il tempo' L'Arabia Saudita sta facendo gli straordinari per farsi trovare pronta all'appuntamento con il GP di F1 del 5 dicembre, il penultimo del Mondiale 2021. Secondo una fonte anonima interna all'...

