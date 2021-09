“È sbagliato, incomprensibile”. Covid, Matteo Bassetti: “Ecco cosa serve ora” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Epidemia e green pass, Matteo Bassetti dice la sua. Intervistato da iNews24 non ha avuto peli sulla lingua. Il medico ha preso spunto dalla manifestazione annunciata dai gestori delle discoteche in Emilia-Romagna, per mandare una stilettata al governo che, da due anni, tiene chiuse le sale da ballo. “È una misura incomprensibile, le discoteche andavano riaperte insieme a cinema e teatri anche perché dappertutto hanno riaperto. Quest’estate i ragazzi hanno ballato nelle piazze, sulle terrazze e in spiaggia, quindi non comprendo perché restino chiuse”. Matteo Bassetti si è inoltre detto d’accordo con l’aumento della capienza al 75% negli stadi, all’80% nei cinema, teatri e sale da concerto, al 50% nei palazzetti e al 100% nei locali all’aperto. Anzi, a suo parere bisognerebbe osare di più e riaprire ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Epidemia e green pass,dice la sua. Intervistato da iNews24 non ha avuto peli sulla lingua. Il medico ha preso spunto dalla manifestazione annunciata dai gestori delle discoteche in Emilia-Romagna, per mandare una stilettata al governo che, da due anni, tiene chiuse le sale da ballo. “È una misura, le discoteche andavano riaperte insieme a cinema e teatri anche perché dappertutto hanno riaperto. Quest’estate i ragazzi hanno ballato nelle piazze, sulle terrazze e in spiaggia, quindi non comprendo perché restino chiuse”.si è inoltre detto d’accordo con l’aumento della capienza al 75% negli stadi, all’80% nei cinema, teatri e sale da concerto, al 50% nei palazzetti e al 100% nei locali all’aperto. Anzi, a suo parere bisognerebbe osare di più e riaprire ...

Matteo Bassetti: "Col Green pass aprire discoteche al 100%"

