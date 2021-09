Draghi convoca il G20 Afghanistan il 12 ottobre. Putin già frena (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il G20 straordinario sull’Afghanistan a cui il governo italiano lavora da diverse settimane si terrà in videoconferenza martedì 12 ottobre. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante una conferenza stampa. In Afghanistan c’è prima di tutto “un’esigenza umanitaria. È dovere dei Paesi più ricchi del mondo per evitare una catastrofe umanitaria”, ha spiegato comunicando anche che il vertice è “allargato anche alle Nazioni Unite e anche alcuni Paesi come il Qatar, e anche alla Banca mondiale e al Fondo monetario internazionale”. MOSCA frena Il presidente russo Vladimir Putin deciderà sulla sua partecipazione al vertice straordinario del G20 sull’Afghanistan quando saranno chiariti tutti i dettagli del summit, ha annunciato il portavoce del Cremlino, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il G20 straordinario sull’a cui il governo italiano lavora da diverse settimane si terrà in videoconferenza martedì 12. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Mario, durante una conferenza stampa. Inc’è prima di tutto “un’esigenza umanitaria. È dovere dei Paesi più ricchi del mondo per evitare una catastrofe umanitaria”, ha spiegato comunicando anche che il vertice è “allargato anche alle Nazioni Unite e anche alcuni Paesi come il Qatar, e anche alla Banca mondiale e al Fondo monetario internazionale”. MOSCAIl presidente russo Vladimirdeciderà sulla sua partecipazione al vertice straordinario del G20 sull’quando saranno chiariti tutti i dettagli del summit, ha annunciato il portavoce del Cremlino, ...

