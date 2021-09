Culla della civiltà a luci rosse: va di moda il telefono erotico in Grecia (Di mercoledì 29 settembre 2021) In Grecia, esattamente come in Italia, il telefono erotico, ovvero il ??? ???????? (Roz tilefona, ossia letteramente “telefono rosa”, che non ha nulla a che vedere con la linea amica di supporto alle donne) continua ad avere la sua cerchia di fedelissimi, che ancora preferiscono l’ascolto di una voce erotica alle nuove tecnologie visuali. I greci antichi al pari di quelli moderni sono grandi amatori. La Grecia, Culla della civiltà antica, oggi è anche patria della Roz tilefona. Del resto i greci sono stati amanti del piacere, i primi a festeggiare in ogni modo possibile, senza distinzione di sesso. L’amore libero è nato proprio nella civiltà ellenica. Se si parla della civiltà greca ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 29 settembre 2021) In, esattamente come in Italia, il, ovvero il ??? ???????? (Roz tilefona, ossia letteramente “rosa”, che non ha nulla a che vedere con la linea amica di supporto alle donne) continua ad avere la sua cerchia di fedelissimi, che ancora preferiscono l’ascolto di una voce erotica alle nuove tecnologie visuali. I greci antichi al pari di quelli moderni sono grandi amatori. Laantica, oggi è anche patriaRoz tilefona. Del resto i greci sono stati amanti del piacere, i primi a festeggiare in ogni modo possibile, senza distinzione di sesso. L’amore libero è nato proprio nellaellenica. Se si parlagreca ...

