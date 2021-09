Clima, Draghi incontrerà a Milano Greta Thunberg e le altre attiviste (Di mercoledì 29 settembre 2021) commenta Mario Draghi sarà a Milano giovedì per incontrare Greta Thunberg e le altre attiviste per l'ambiente, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Il presidente del Consiglio le vedrà in occasione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 settembre 2021) commenta Mariosarà agiovedì per incontraree leper l'ambiente, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Il presidente del Consiglio le vedrà in occasione ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Clima, Draghi incontrerà a Milano Greta Thunberg e le altre attiviste #gretathunberg - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi è intervenuto in videoconferenza al #ClimateMoment della 76° #UNGA che si svolge a New York.… - Agenzia_Ansa : 'Se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra, non saremo in grado di contenere il cambiamento climatico al… - Stelio_Bonsegna : Poveri noi, in che mani é questo Governo. - lella18750 : RT @MediasetTgcom24: Clima, Draghi incontrerà a Milano Greta Thunberg e le altre attiviste #gretathunberg -