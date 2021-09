Citofonare Rai 2, conferenza stampa di presentazione in diretta. Ventura e Perego: «Qualunque problema, saremo coese. Noi, non ci divide nessuno» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Paola Perego, Ludovico Di Meo e Simona Ventura Tutto pronto (o quasi, stando al promo) per il lancio di Citofonare Rai 2, il nuovo programma della domenica mattina di Rai 2 che sarà condotto da due donne, Paola Perego e Simona Ventura. Insieme al direttore uscente di rete Ludovico Di Meo, alle 12.00 di oggi presenteranno il contenitore alla stampa, e seguiremo la conferenza in diretta con voi. Le dichiarazioni iniziali di Di Meo, Perego e Ventura Ore 12.03: La conferenza stampa ha inizio con il promo della trasmissione. Ore 12.04: Parla per primo Di Meo. “Un programma condotto da due donne, non penso ce ne siano tanti in giro e questo già vale una medaglietta“. Il direttore parla ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Paola, Ludovico Di Meo e SimonaTutto pronto (o quasi, stando al promo) per il lancio diRai 2, il nuovo programma della domenica mattina di Rai 2 che sarà condotto da due donne, Paolae Simona. Insieme al direttore uscente di rete Ludovico Di Meo, alle 12.00 di oggi presenteranno il contenitore alla, e seguiremo laincon voi. Le dichiarazioni iniziali di Di Meo,Ore 12.03: Laha inizio con il promo della trasmissione. Ore 12.04: Parla per primo Di Meo. “Un programma condotto da due donne, non penso ce ne siano tanti in giro e questo già vale una medaglietta“. Il direttore parla ...

