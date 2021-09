Cistite interstiziale | i sintomi iniziali e le poche complicate cure dalla malattia che ha colpito Francesca Neri

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Ho accarezzato l’idea del suicidio. Ho passato mesi a giocare a burraco online di notte. Il mio lockdown è durato tre anni. E quando è arrivato per tutti, con la pandemia, sono stata meglio perché condividevo la situazione degli altri”. Così al Corriere della sera parlava, uno dei volti più noti del cinema italiano soffre di, un disturbo che può essere anche piuttosto pesante e che colpisce la vescica e l’apparato urinario. Come sottolinea anche un articolo del Corriere della Sera si tratta di una condizione infiammatoria cronica della vescica che può colpire persone di qualsiasi età e sesso, ma che è più frequente tra le donne. A differenza“comune” non è causata da stress, ma viceversa il dolore continuo può causare disturbi ...

AntonioBondaval : Cistite interstiziale cronica, che cos'è e come si interviene #infohandicap - statodelsud : Cistite interstiziale o dolore pelvico cronico: cos’è e quali sono i sintomi - Pino__Merola : Cistite interstiziale o dolore pelvico cronico: cos’è e quali sono i sintomi - iperuranica : Cistite interstiziale, ecco la malattia che ha colpito Francesca Neri - - infoitsalute : Cistite interstiziale: cause, sintomi e trattamento e perché la diagnosi è così difficile -

Ultime Notizie dalla rete : Cistite interstiziale

La, anche chiamata sindrome di dolore della vescica, è uno stato infiammatorio cronico della vescica, che causa il disagio o il dolore di ricorso nella regione della vescica. L'...L'attrice e moglie di Claudio Amendola soffre di, una malattia cronica della quale rivela: " Non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla ". Il suo è un racconto ...Francesca Neri, la moglie di Claudio Amendola, ha svelato di quale malattia soffre: la cistite interstiziale Chi è Isabella Ricci? Ecco alcune interessanti novità che riguardano la dama Chi è Isabella ...Francesca Neri si è messa a nudo in un libro dal titolo Come carne viva, in cui ha raccontato la sua battaglia contro un duro male. L’attrice e moglie di Claudio Amendola soffre di cistite interstizia ...