Barcellona, che catastrofe: arriva l’ennesima umiliazione (Di mercoledì 29 settembre 2021) La catastrofe Barcellona continua: la formazione blaugrana cade al Da Luz contro il Benfica per 3-0, il futuro di Koeman è in bilico Il Barcellona non lascia, ma raddoppia e riprende da dove aveva lasciato. No, non nel senso che speravano i tifosi blaugrano, che hanno visto la propria squadra bissare il 3-0 subìto dal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lacontinua: la formazione blaugrana cade al Da Luz contro il Benfica per 3-0, il futuro di Koeman è in bilico Ilnon lascia, ma raddoppia e riprende da dove aveva lasciato. No, non nel senso che speravano i tifosi blaugrano, che hanno visto la propria squadra bissare il 3-0 subìto dal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

carloarbini51 : RT @RobertoRenga: Più della caduta del Barcellona, del gol di Cristiano e della passeggiata del Bayern, la notizia riguarda la Juve che nel… - LixxTwisted : Ricordatevi che per il Barcellona le cose sono cominciate ad andare male in champions dopo il gol di questo uomo qu… - ALE10fficial : il #Barcellona che perde contro il #Benfica per 3 a 0 ?? rimanendo a zero punti. - ralphfiennes55 : Il Barcellona deve esonerare Koeman e riprendersi Guardiola. Solo cosi può risorgere. E Conte se ne va al Mancheste… - rudylarossa : RT @RobertoRenga: Più della caduta del Barcellona, del gol di Cristiano e della passeggiata del Bayern, la notizia riguarda la Juve che nel… -