Atletica, Antonella Palmisano: “Mi inorgoglisce che i più giovani vedano in me un esempio” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le Olimpiadi di Tokyo sono state in casa Italia quelle dell’Atletica leggera: i 5 ori conquistati in Giappone hanno scritto una pagina di storia indelebile, anche per la portata delle gare in cui i nostri portacolori si sono imposti. Tra questi centri vi è stato l’oro nella 20 km di marcia di Antonella Palmisano. Il Bel Paese ha alzato la voce nella velocità, grazie ai successi di Marcell Jacobs e della 4×100, ma anche nella specialità su strada, ricordando la doppietta messa a segno da Palmisano e da Massimo Stano. Ecco che l’azzurra ora deve fare i conti con la notorietà e con tutto quello che ne consegue. “È stato più facile vincere l’oro olimpico che fare il balletto su TikTok con i ragazzi del gruppo giovanile. Sono negata, per due giorni ho provato a imparare“, le sue parole in qualità di ospite ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le Olimpiadi di Tokyo sono state in casa Italia quelle dell’leggera: i 5 ori conquistati in Giappone hanno scritto una pagina di storia indelebile, anche per la portata delle gare in cui i nostri portacolori si sono imposti. Tra questi centri vi è stato l’oro nella 20 km di marcia di. Il Bel Paese ha alzato la voce nella velocità, grazie ai successi di Marcell Jacobs e della 4×100, ma anche nella specialità su strada, ricordando la doppietta messa a segno dae da Massimo Stano. Ecco che l’azzurra ora deve fare i conti con la notorietà e con tutto quello che ne consegue. “È stato più facile vincere l’oro olimpico che fare il balletto su TikTok con i ragazzi del gruppole. Sono negata, per due giorni ho provato a imparare“, le sue parole in qualità di ospite ...

Advertising

OA_Sport : #Athletics Antonella Palmisano felice di essere un riferimento per i più giovani, decisa a diffondere la promozione… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? Antonella #Palmisano: 'Sono felice che i giovani si ispirino a me' 'Adesso mi piacerebbe conoscere il mio idolo #CheccoZalo… - chiara : RT @RaiSport: ?? Antonella #Palmisano: 'Sono felice che i giovani si ispirino a me' 'Adesso mi piacerebbe conoscere il mio idolo #CheccoZalo… - RaiSport : ?? Antonella #Palmisano: 'Sono felice che i giovani si ispirino a me' 'Adesso mi piacerebbe conoscere il mio idolo… - _Sport_Calcio_ : #atletica ?? domani un'ospite speciale per il talk di Atletica TV! La regina della marcia Antonella Palmisano ? in o… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Antonella Atletica, Palmisano: "Felice che i giovani si ispirino a me" L'olimpionica Antonella Palmisano, ospite del talk di Atletica tv, fa sapere "che il vivaio di 70 marciatrici e marciatori delle Fiamme Gialle si ispira" a lei, "è una soddisfazione enorme". "Lo ...

Tutta Palmisano su Atletica TV: TikTok, Zalone e... È la vera missione di Antonella Palmisano , ospite del talk di questa settimana di Atletica TV , insieme alla firma dell'atletica su Tuttosport Andrea Schiavon : 'Sapere che il vivaio di settanta ...

Atletica, Palmisano: 'Felice che i giovani si ispirino a me' Agenzia ANSA Atletica, Palmisano: "Felice che i giovani si ispirino a me" "È stato più facile vincere l'oro olimpico che fare il balletto su TikTok con i ragazzi del gruppo giovanile. Sono negata, per due giorni ho provato a imparare". (ANSA) ...

Atletica Casone femminile: bronzo nella mezza maratona Bellissima giornata di sport in terra toscana e brillante prestazione della squadra femminile dell’Atletica Casone Noceto ai Campionati Italiani di mezza maratona. Nell’impegnativo circuito cittadino, ...

L'olimpionicaPalmisano, ospite del talk ditv, fa sapere "che il vivaio di 70 marciatrici e marciatori delle Fiamme Gialle si ispira" a lei, "è una soddisfazione enorme". "Lo ...È la vera missione diPalmisano , ospite del talk di questa settimana diTV , insieme alla firma dell'su Tuttosport Andrea Schiavon : 'Sapere che il vivaio di settanta ..."È stato più facile vincere l'oro olimpico che fare il balletto su TikTok con i ragazzi del gruppo giovanile. Sono negata, per due giorni ho provato a imparare". (ANSA) ...Bellissima giornata di sport in terra toscana e brillante prestazione della squadra femminile dell’Atletica Casone Noceto ai Campionati Italiani di mezza maratona. Nell’impegnativo circuito cittadino, ...