Atalanta - Young Boys 1 - 0 | tabellino | statistiche e marcatori

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì su Sky Sport ?? - SkySport : ?? ATALANTA-YOUNG BOYS 1-0 Risultato finale ? ? #Pessina (68’) ?? - DiMarzio : #AtalantaYoungBoys | Le formazioni ufficiali - nestquotidiano : Pessina stende lo Young Boys, gioia Atalanta in Champions - VeraNotizia : L’Atalanta piega a fatica lo Young Boys, decide Pessina -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Young

Prima vittoria per l'in questa Champions League: i nerazzurri hanno superato in casa 1 - 0 loBoys grazie al gol di Pessina che al 68mo da due passi ha messo in rete un cross dal fondo di Zapata.BERGAMO - L's i aggiudica la seconda gara della fase a gironi della Champions League battendo loBoys per 1 - 0: decide la rete di Pessina nella seconda frazione di gioco. Al 18' del primo tempo ...21:04Catania sfida Torino per l'Intel, ma è scontro tra Lega e Musumeci 21:04Champions League, l'Atalanta trova la prima vittoria: Pessina stende lo Young Boys 21:03Palermo, dipendente dell'Università ...21:04Catania sfida Torino per l'Intel, ma è scontro tra Lega e Musumeci 21:04Champions League, l'Atalanta trova la prima vittoria: Pessina stende lo Young Boys 21:03Palermo, dipendente dell'Università ...