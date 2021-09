Appuntamenti macroeconomici del 29 settembre 2021

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Mercoledì 29/09/08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 1,2%; preced. 2,2%) 09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,5%) 09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,3%) 10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 2,1%) 10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 10,4%) 10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (atteso 300 Mln £; preced. -42 Mln £) 10:30 Regno Unito: M4, mensile (preced. 0,1%) 11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso 12,5 punti; preced. 13,7 punti) 11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -4 punti; preced. -5,3 punti) 11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 116,9 punti; preced. 117,5 punti) 13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 4,9%) 16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,4%; preced. -1,8%) 16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,65 Mln barili; ...

