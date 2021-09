Antonella Palmisano: “I giovani atleti mi prendono da esempio: molto bello” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “È stato più facile vincere l’oro olimpico che fare il balletto su TikTok con i ragazzi del gruppo giovanile. Sono negata, per due giorni ho provato a imparare”. L’olimpionica Antonella Palmisano, ospite del talk di atletica tv, fa sapere “che il vivaio di 70 marciatrici e marciatori delle Fiamme Gialle si ispira” a lei, “è una soddisfazione enorme”. “Lo allena mio marito Lorenzo Dessi con Orazio Romanzi, spero che a Brisbane 2032 qualcuno dei protagonisti di quel video su TikTok diventi campione olimpico”. Nell’attesa di riprendere in maniera sistematica gli allenamenti, l’olimpionica della 20 km di marcia si gode il trionfo di Tokyo: “Sono una trottola, non ho mai viaggiato tanto come in questo periodo. Ero focalizzata sulla vittoria alle Olimpiadi e mai avevo pensato a cosa sarebbe accaduto dopo. Ogni giorno ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “È stato più facile vincere l’oro olimpico che fare il balletto su TikTok con i ragazzi del gruppole. Sono negata, per due giorni ho provato a imparare”. L’olimpionica, ospite del talk dica tv, fa sapere “che il vivaio di 70 marciatrici e marciatori delle Fiamme Gialle si ispira” a lei, “è una soddisfazione enorme”. “Lo allena mio marito Lorenzo Dessi con Orazio Romanzi, spero che a Brisbane 2032 qualcuno dei protagonisti di quel video su TikTok diventi campione olimpico”. Nell’attesa di riprendere in maniera sistematica gli allenamenti, l’olimpionica della 20 km di marcia si gode il trionfo di Tokyo: “Sono una trottola, non ho mai viaggiato tanto come in questo periodo. Ero focalizzata sulla vittoria alle Olimpiadi e mai avevo pensato a cosa sarebbe accaduto dopo. Ogni giorno ...

