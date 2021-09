Ambiente, la superficie boschiva in Italia è aumentata in 10 anni di circa 587.000 ettari (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Non si arresta la marcia dei boschi Italiani. Aumenta la loro superficie e biomassa, e con esse la capacità di assorbire anidride carbonica. È quanto è emerso dall’ultimo Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio pubblicato dal Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria del Ministero dell’Agricoltura. “L’attività di monitoraggio degli ecosistemi forestali si inserisce coerentemente ed efficacemente nella realizzazione degli obiettivi strategici individuati dall’Unione Europea nell’ambito del “Green Deal“, che mira al raggiungimento della neutralità delle emissioni inquinanti entro il 2050”, si legge nella nota che ha accompagnato la pubblicazione del documento. La lettura dei dati a confronto ha evidenziato un aumento della superficie forestale di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Non si arresta la marcia dei boschini. Aumenta la loroe biomassa, e con esse la capacità di assorbire anidride carbonica. È quanto è emerso dall’ultimo Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio pubblicato dal Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria del Ministero dell’Agricoltura. “L’attività di monitoraggio degli ecosistemi forestali si inserisce coerentemente ed efficacemente nella realizzazione degli obiettivi strategici individuati dall’Unione Europea nell’ambito del “Green Deal“, che mira al raggiungimento della neutralità delle emissioni inquinanti entro il 2050”, si legge nella nota che ha accompagnato la pubblicazione del documento. La lettura dei dati a confronto ha evidenziato un aumento dellaforestale di ...

