Alan Wake Remastered | un nuovo video di gameplay mette in luce la grafica in 4K

Tramite il nuovo video dedicato al suo gameplay, siamo in grado di farci un'idea più precisa della qualità della grafica di Alan Wake Remastered La data di uscita della nuova versione di Alan Wake, il classico horror sviluppato da Remedy, è stata fissata per il prossimo mese; questo vuole dire che, per potere metterci le mani sopra, i giocatori devono aspettare ancora poco meno di una settimana. Per permettergli di farsi un'idea più precisa rispetto a questo Alan Wake Remastered, è stato pubblicato un video di 7 minuti interamente dedicato al gameplay.

