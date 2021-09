Al GF Vip 6 emerge il dramma di Sophie Codegoni: l’ex tronista in lacrime (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6, Sophie Codegoni è una di quelle poco conosciute se non per via del suo trono a Uomini e Donne. Piano piano, però, la modella di Varese si sta svelando sempre di più e nell’ultima diretta, quando ha avuto modo di riabbracciare sua madre Valeria, ha spiegato il dramma che hanno vissuto a cauda del compagno violento della donna. GF Vip, Katia Ricciarelli shock su Alex Belli: “Ce l’ha piccolo” Dopo la notte trascorsa insieme nella Love Boat, la soprano non ha avuto parole tenere nei confronti dell'attore GF Vip 6, il racconto commovente di Sophie Codegoni “Il compagno di mia madre era un violento, ho avuto paura degli uomini per questo ho il rifiuto degli ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6,è una di quelle poco conosciute se non per via del suo trono a Uomini e Donne. Piano piano, però, la modella di Varese si sta svelando sempre di più e nell’ultima diretta, quando ha avuto modo di riabbracciare sua madre Valeria, ha spiegato ilche hanno vissuto a cauda del compagno violento della donna. GF Vip, Katia Ricciarelli shock su Alex Belli: “Ce l’ha piccolo” Dopo la notte trascorsa insieme nella Love Boat, la soprano non ha avuto parole tenere nei confronti dell'attore GF Vip 6, il racconto commovente di“Il compagno di mia madre era un violento, ho avuto paura degli uomini per questo ho il rifiuto degli ...

