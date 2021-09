Vigilessa uccisa: interrogate le figlie (Di martedì 28 settembre 2021) È iniziato nel carcere Verziano di Brescia l'interrogatorio di garanzia di Paola e Silvia Zani, le due figlie di Laura Ziliani, accusate dell'omicidio della madre. Le prime ad arrivare sono state le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) È iniziato nel carcere Verziano di Brescia l'interrogatorio di garanzia di Paola e Silvia Zani, le duedi Laura Ziliani, accusate dell'omicidio della madre. Le prime ad arrivare sono state le ...

"La vigilessa uccisa? Non escludo una quarta persona ..." Per Roberta Bruzzone , criminologa e psicologa forense, il quadro dell'omicidio di Laura Ziliani , vedova ed ex vigilessa impiegata comunale a Roncadelle, nel bresciano, è da comporre ulteriormente e ...

Vigilessa uccisa: interrogate le figlie - Cronaca - ANSA ANSA Nuova Europa Laura, uccisa dopo l’invito E’ in corso davanti al gip del Tribunale di Brescia,l’interrogatorio di garanzia di Mirto Milani, 27 anni di Olginate, e delle sorelle Silvia e Paola Zani. I tre sono stati arrestati venerdì perché ri ...

Cremona, sangue in famiglia: l'analisi dello psichiatra Paolo Crepet CREMONA - Professor Paolo Crepet, figli che uccidono i genitori per soldi. A Cremona Younes El Yassire ha accoltellato sua madre Fatna. A Brescia sono finiti in carcere Silvia e Paola Zani, figlie di ...

