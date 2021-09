Traffico Roma del 28-09-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione venne ritrovata l’ascolto lavori su via Flaminia si viaggia su un restringimento di carreggiata all’altezza del Grande Raccordo Anulare verso il centro città con Fort allenamenti a partire da Prima Porta e ci sono code di conseguenza anche sulle due carreggiate del raccordo anulare e si rallenta aNord anche sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana e poi sulla Salaria nei pressi dell’ aeroporto dell’Urbe rallentamenti sono segnalati poi sul percorso Urbano della A24 entrata in città dal raccordo a Viale Palmiro Togliatti e tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro rallenta tipa in tangenziale all’altezza della Salaria in direzione Trionfale Code in entrata aanche sulla diramazione diSud per difficoltà di missione sul Raccordo Anulare dove si rallenta ...