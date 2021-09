Simon Pagenaud | addio Penske | futuro con Meyer Shank

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 28 settembre 2021) La fine di un’epoca e l’inizio di un’altra. Dopo sette stagioni,chiude il capitolo con il Teame ne apre un altro con ilRacing. Il francese nel 2022 correrà con una Dallara Honda del team di Michael, al fianco della leggenda Helio Castroneves. “Questo è un momento molto eccitante della mia carriera“, ha dichiarato. “Il team MSR ha dimostrato di essere una squadra di grande qualità quando ha vinto la 500 Miglia di Indianapolis ed insieme con Helio daremo il nostro contribuito al team. Non vedo l’ora di affrontare questa sfida“., classe 1984, ha vinto il titolo IndyCar nel 2016 e la Indianapolis 500 nel 2019. In entrambe le occasioni correva per la scuderia di “Capitain”, ...