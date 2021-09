Shakhtar Donetsk-Inter, Inzaghi: “Noi bravi a portare via un pareggio” (Di martedì 28 settembre 2021) Non era certo l’inizio che si aspettava l’Inter in Champions League. Dopo la sconfitta col Real Madrid è arrivato anche il pareggio con lo Shakhtar Donetsk. Intervistato da Sky Sport, ecco le parole del tecnico Inzaghi: “Abbiamo affrontato una squadra che sta in salute, abbiamo colpito una traversa e trovato un portiere in serata. Abbiamo costruito cinque occasioni anche in una serata non brillantissima. Potevamo vincere. Un passo indietro di Dzeko e Lautaro? Hanno fatto una grande gara, si sono sacrificati. Poi ho messo Correa e Sanchez. Abbiamo tante partite ravvicinate, sapevamo che era una partita insidiosa. Siamo stati bravi a portare via un pareggio, lo Shakhtar è stato un avversario di valore. Noi avremmo adesso ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Non era certo l’inizio che si aspettava l’in Champions League. Dopo la sconfitta col Real Madrid è arrivato anche ilcon lovistato da Sky Sport, ecco le parole del tecnico: “Abbiamo affrontato una squadra che sta in salute, abbiamo colpito una traversa e trovato un portiere in serata. Abbiamo costruito cinque occasioni anche in una serata non brillantissima. Potevamo vincere. Un passo indietro di Dzeko e Lautaro? Hanno fatto una grande gara, si sono sacrificati. Poi ho messo Correa e Sanchez. Abbiamo tante partite ravvicinate, sapevamo che era una partita insidiosa. Siamo stativia un, loè stato un avversario di valore. Noi avremmo adesso ...

