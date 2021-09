Serie B | stop a 16 servizi streaming che trasmettevano le partite illegalmente

Leggi su sportface

(Di martedì 28 settembre 2021) In seguito al ricorso presentato dalla LegaB, il Tribunale di Milano ha disposto il blocco con effetto immediato di 16 indirizzi telematici. Questi ultimii match del campionato cadetto in. Si tratta del primo ricorso della LegaB contro la pirateria che va a buon fine. L’obiettivo era quello di limitare i danni, sia patrimoniali che in termini di immagine commerciale. Molto entusiasta il presidente Mauro Balata: “C’è grande soddisfazione. Ringrazio il Tribunale di Milano per aver riconosciuto il grave danno, ma anche i nostri partner televisivi. Senza il gioco di squadra il ricorso non avrebbe avuto esito positivo“. SportFace.