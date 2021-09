Roma, Mourinho contro gli arbitri: chiesta la massima severità nei confronti del tecnico (Di martedì 28 settembre 2021) Sembrano andare in un’unica direzione le dichiarazioni e le intenzioni dei i vertici arbitrali per lo show di Mourinho di domenica scorsa, dopo il derby perso dalla Roma contro la Lazio: “comportamento inaccettabile”, “saremo severissimi”, “non deve più ripetersi”. Tra gli ufficiali di gara che hanno avuto a che fare con lui durante la partita, la parola più carina con cui si descrive la sua performance è stata “teatrino”: un lungo e costante dialogo col quarto uomo cominciato già durante il riscaldamento; dopo il rigore non dato a Zaniolo poi il portoghese ha intensificato la sua personalissima partita con l’arbitro e il quarto uomo, arrivando al massimo della tensione all’8? della ripresa quando Leiva, già ammonito, saltando ha colpito col braccio Mkhitaryan: la mancata espulsione del brasiliano ha mandato su tutte le furie il ... Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) Sembrano andare in un’unica direzione le dichiarazioni e le intenzioni dei i vertici arbitrali per lo show didi domenica scorsa, dopo il derby perso dallala Lazio: “comportamento inaccettabile”, “saremo severissimi”, “non deve più ripetersi”. Tra gli ufficiali di gara che hanno avuto a che fare con lui durante la partita, la parola più carina con cui si descrive la sua performance è stata “teatrino”: un lungo e costante dialogo col quarto uomo cominciato già durante il riscaldamento; dopo il rigore non dato a Zaniolo poi il portoghese ha intensificato la sua personalissima partita con l’arbitro e il quarto uomo, arrivando al massimo della tensione all’8? della ripresa quando Leiva, già ammonito, saltando ha colpito col braccio Mkhitaryan: la mancata espulsione del brasiliano ha mandato su tutte le furie il ...

