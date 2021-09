Roma, in viaggio con l’auto piena di droga: arrestati 2 pusher sull’A1 (Di martedì 28 settembre 2021) Nei giorni scorsi gli agenti la Polizia Stradale di Roma procedevano sull’autostrada A1, al controllo di un autovettura Fiat Panda con due uomini a bordo. Fermati sull’A1 con oltre 2 kg di droga Gli occupanti del mezzo, durante le fasi di accertamento della documentazione personale e del veicolo, mostravano forti segni di nervosismo. Gli agenti, visto lo stato di agitazione dei due uomini e visti i precedenti di Polizia per possesso di stupefacenti di uno di loro, procedevano alla perquisizione personale, la quale dava esito positivo. Infatti uno dei due uomini nascondeva negli slip un involucro di cellophane contenente hashish. La perquisizione veniva pertanto estesa anche al veicolo dove, nascosti nei pannelli delle portiere posteriori, venivano rinvenuti altri 20 involucri contenenti hashish, per un totale di oltre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) Nei giorni scorsi gli agenti la Polizia Stradale diprocedevano sulstrada A1, al controllo di un autovettura Fiat Panda con due uomini a bordo. Fermaticon oltre 2 kg diGli occupanti del mezzo, durante le fasi di accertamento della documentazione personale e del veicolo, mostravano forti segni di nervosismo. Gli agenti, visto lo stato di agitazione dei due uomini e visti i precedenti di Polizia per possesso di stupefacenti di uno di loro, procedevano alla perquisizione personale, la quale dava esito positivo. Infatti uno dei due uomini nascondeva negli slip un involucro di cellophane contenente hashish. La perquisizione veniva pertanto estesa anche al veicolo dove, nascosti nei pannelli delle portiere posteriori, venivano rinvenuti altri 20 involucri contenenti hashish, per un totale di oltre ...

