Padova | operaio muore cadendo da impalcatura di 5 metri

Leggi su italiasera

(Di martedì 28 settembre 2021) Unè mortoda un’di 5. Altro infortunio mortale sul lavoro oggi pomeriggio. E’ accaduto oggi intorno alle 15.30, presso un’azienda di Loreggia, in provincia di. L’impatto al suolo è stato tremendo e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118 che ha tentato di rianimare l’, ma è stato tutto inutile, e l’uomo è morto. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal per ricostruire la dinamica dell’infortunio. L'articolo proviene da Italia Sera.