Nichelino | operaio precipita da un’impalcatura e muore Aperta un’inchiesta

(Di martedì 28 settembre 2021) Incidente sul lavoro mortale a, nell’hinterland di Torino, dove nella tarda mattinata del 28 settembre un’to daalta due metri in un’officina meccanica in via 25 Aprile. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nella caduta l’uomo ha sbattuto violentemente la testa. I primi a dare l’allarme sono stati i suoi colleghi di lavoro, ma quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto il lavoratore era già deceduto. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spresal dell’Asl e i carabinieri, che ora indagano sull’accaduto per capire se i protocolli di sicurezza siano stati rispettati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sul posto anche la polizia municipale, i carabinieri e gli ispettori Spresal che indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.