Morto il padre di Luca Zingaretti: “E’ stato un papà magnifico” (Di martedì 28 settembre 2021) E’ con un doloroso addio che Luca Zingaretti ha dato notizia della morte del padre. Aquilino Zingaretti è Morto questa mattina ed è l’attore a scrivere tra le sue storie di Instagram che padre magnifico sia stato, un uomo speciale. Luca Zingaretti ne ha dato annuncio per tutta la sua famiglia aggiungendo “Ti piangiamo insieme”. Non una parola da parte di Nicola Zingaretti, fratello dell’attore e presidente della Regione Lazio. Il papà di Zingaretti era un ex funzionario di banca ma con lui Luca ha condiviso tanto, deve a lui tante sue passioni, dalla storia che in casa raccontava in modo semplice, rendendola così interessante e non una materia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 settembre 2021) E’ con un doloroso addio cheha dato notizia della morte del. Aquilinoquesta mattina ed è l’attore a scrivere tra le sue storie di Instagram chesia, un uomo speciale.ne ha dato annuncio per tutta la sua famiglia aggiungendo “Ti piangiamo insieme”. Non una parola da parte di Nicola, fratello dell’attore e presidente della Regione Lazio. Ildiera un ex funzionario di banca ma con luiha condiviso tanto, deve a lui tante sue passioni, dalla storia che in casa raccontava in modo semplice, rendendola così interessante e non una materia ...

