Mattarella a Pescara | l' appello di una donna | Non vada via dal Quirinale

Advertising

MediasetTgcom24 : Pescara, appello di una donna a Mattarella: 'Resti al Colle' #sergiomattarella - HelenaNovak15 : @MediasetTgcom24 piuttosto, chiediamo a Mattarella di rispondere alle terrificanti immagini dalla chiesa di Pescara… - AlexTheModLife : RT @CalaminiciM: Mi unisco all’appello della donna di Pescara a Mattarella : “ Presidente, resti al Colle “ - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente Mattarella inaugura l'Imago Museum a Pescara. Dai tesori dell'800 abruzzese a Warhol, Schifano e contempora… - MariaPiaRagosa : RT @aciapparoni: = Mattarella: la folla a Pescara, 'non vada via dal Quirinale' = Finirà così: Mattarella bis (dura 1 anno), Draghi premier… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Pescara

... Sergio, mentre il capo dello Stato stava salutando le persone accalcate davanti alle transenne poco dopo essere uscito dall'Imago Museum di, al termine della cerimonia di ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergioall'inaugurazione del nuovo polo culturale "Imago Museum" di. "Desidero esprimere l'apprezzamento per Imago promosso dalla ...Diventa anche tu Sostenitore. . Grazie, Peter Gomez Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale. Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra indipendenza e ci permette di contin ...'Grande apprezzamento', ha detto il presidente della Repubblica. L'appello di un donna al capo dello Stato: 'Non vada via dal Quirinale' [https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2021/09/28/mattar ...