In Sound Mind - recensione (Di martedì 28 settembre 2021) La nostra mente è un labirinto. Non sappiamo cosa si celi nel nostro subconscio, quali siano le nostre reali paure e in che modo si manifestino. In Sound Mind tenta di rispondere a queste domande cercandole direttamente nel nostro scomodo e triste passato. Annunciato nel corso del 2020, questo horror psicologico sviluppato da We Create Stuff ha da subito catturato il nostro interesse grazie a un trailer d'impatto che ci ha inquietato e divertito al tempo stesso. Il team con sede a Tel Aviv è divenuto celebre per Nightmare House 2, una mod dedicata ad Half-Life 2, che ha ottenuto un discreto successo grazie al leggendario sparatutto prodotto da Valve. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021) La nostra mente è un labirinto. Non sappiamo cosa si celi nel nostro subconscio, quali siano le nostre reali paure e in che modo si manifestino. Intenta di rispondere a queste domande cercandole direttamente nel nostro scomodo e triste passato. Annunciato nel corso del 2020, questo horror psicologico sviluppato da We Create Stuff ha da subito catturato il nostro interesse grazie a un trailer d'impatto che ci ha inquietato e divertito al tempo stesso. Il team con sede a Tel Aviv è divenuto celebre per Nightmare House 2, una mod dedicata ad Half-Life 2, che ha ottenuto un discreto successo grazie al leggendario sparatutto prodotto da Valve. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : In Sound Mind è un horror con tanti spunti originali nella nostra recensione. #InSoundMind - Sbirovski : RT @ilGattoSulTubo: Oggi escono: New World, In Sound Mind, l’espansione di The Outer Wilds e Away, il gioco dove fai il petauro dello zucch… - ilGattoSulTubo : Oggi escono: New World, In Sound Mind, l’espansione di The Outer Wilds e Away, il gioco dove fai il petauro dello z… - GamingToday4 : In Sound Mind, la recensione di un interessante horror psicologico - infoitscienza : In Sound Mind, la recensione di un interessante horror psicologico -