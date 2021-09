Ilary Blasi, voci di crisi con Totti: il dettaglio che non è passato inosservato (Di martedì 28 settembre 2021) Ilary Blasi e Francesco Totti sono innamorati da anni, quindi risulterebbe difficile pensare che possano essere in crisi dopo una vita trascorsa insieme e tre splendidi figli. Eppure, c’è stato qualcosa che ha messo in allarme i fan della coppia e che non è passata inosservata. Si è trattato di un comportamento molto strano della conduttrice di Canale5, che avrebbe “dimenticato” di fare gli auguri via social a suo marito. La sua assenza ha fatto molto rumore, ma dovrebbe essere esclusa anche solo una remota possibilità di rottura. Va, inoltre, specificato che la conduttrice non è un’amante dei social, che non ha mai aggiornato con costanza. Potrebbe quindi essere che Ilary abbia deciso di stare vicina a Francesco Totti nel giorno del suo compleanno, lasciando indietro il web anche solo ... Leggi su dilei (Di martedì 28 settembre 2021)e Francescosono innamorati da anni, quindi risulterebbe difficile pensare che possano essere indopo una vita trascorsa insieme e tre splendidi figli. Eppure, c’è stato qualcosa che ha messo in allarme i fan della coppia e che non è passata inosservata. Si è trattato di un comportamento molto strano della conduttrice di Canale5, che avrebbe “dimenticato” di fare gli auguri via social a suo marito. La sua assenza ha fatto molto rumore, ma dovrebbe essere esclusa anche solo una remota possibilità di rottura. Va, inoltre, specificato che la conduttrice non è un’amante dei social, che non ha mai aggiornato con costanza. Potrebbe quindi essere cheabbia deciso di stare vicina a Francesconel giorno del suo compleanno, lasciando indietro il web anche solo ...

