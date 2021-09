Il figlio di Gigi D’Alessio a processo: una strategia dietro? (Di martedì 28 settembre 2021) Il figlio del cantante Gigi D’Alessio, Claudio, è a processo da sette anni dopo la denuncia di lesioni e violenza privata da parte dell’ex colf ucraina, Halyna, di quarant’anni. I fatti risalgono al 5 luglio 2014 quando Halyna lavorava a casa della coppia D’Alessio – Minetti, all’epoca l’imprenditore nel ramo del wellness e dello sport era impegnato, infatti, con Nicole Minetti, personaggio tv e, soprattutto, ex consigliera regionale lombarda nel partito “Forza Italia” di Silvio Berlusconi. Stando alla ricostruzione dei fatti, in piena notte, Claudio e Nicole avrebbero avuto un’accesa discussione nel loro appartamento in Via Michele Mercati, nel quartiere Parioli di Roma, la colf, che dormiva nella soffitta, si sarebbe svegliata a seguito delle urla provenienti dal piano di sotto. Una volta giù Halyna ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 28 settembre 2021) Ildel cantante, Claudio, è ada sette anni dopo la denuncia di lesioni e violenza privata da parte dell’ex colf ucraina, Halyna, di quarant’anni. I fatti risalgono al 5 luglio 2014 quando Halyna lavorava a casa della coppia– Minetti, all’epoca l’imprenditore nel ramo del wellness e dello sport era impegnato, infatti, con Nicole Minetti, personaggio tv e, soprattutto, ex consigliera regionale lombarda nel partito “Forza Italia” di Silvio Berlusconi. Stando alla ricostruzione dei fatti, in piena notte, Claudio e Nicole avrebbero avuto un’accesa discussione nel loro appartamento in Via Michele Mercati, nel quartiere Parioli di Roma, la colf, che dormiva nella soffitta, si sarebbe svegliata a seguito delle urla provenienti dal piano di sotto. Una volta giù Halyna ...

