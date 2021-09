Green pass | docente sospeso fa lezione davanti a scuola intrecciando un cesto di vimini

Advertising

borghi_claudio : In Spagna i contagi sono passati da 40mila di quest'estate ai mille di oggi senza nessun green pass. E con tutto ap… - ladyonorato : Solidarietà al vice questore Schilirò: il greenpass è illegittimo e la libertà di espressione è garantita dalla Cos… - CottarelliCPI : Al di là del merito della questione green pass, il fatto che la vice questore di Roma salga su un palco a dire che… - Pask83307601 : RT @MilanCapiscer: Marco Violi quando scopre che per entrare in ospedale ci vuole il Green Pass - romvantic : RT @PercheCazzo: #Telegram Perché ha oscurato “Basta Dittatura”, il canale gestito dai no green pass, perché incitava alla violenza e andav… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

SALUTE Pregliasco: 'Ilnon è... 'Virologi in tv solo se autorizzati', i professionisti insorgono: 'È censura'. Bassetti: 'No al bavaglio' Pericolo influenza 'Lo scorso anno l'influenza non ...Roma, 28 settembre 2021 "Ilserve per andare sui treni ad alta velocità ma sui mezzi pubblici no. Perché? E' semplice: chi sta al governo ha male interpretato la dicitura "il Covid corre veloce", quindi, ha pensato, ...In Vaticano, dal 1 ottobre, chi non avrà il Green pass o una certificazione di negatività al virus Sars-Cov-2, rilasciata in Italia a fronte di un test molecolare o antigenico rapido, non potrà "acced ...Prima i Forconi, poi leader di Gilet arancioni (una copia meno riuscita di quelli gialli francesi), oggi convinto “no-vax” e no Green pass, uno di quelli che chiama il vaccino “siero sperimentale”. Il ...