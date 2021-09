Green pass | docente sospeso fa lezione davanti a scuola intrecciando un cesto di vimini VIDEO

Advertising

borghi_claudio : In Spagna i contagi sono passati da 40mila di quest'estate ai mille di oggi senza nessun green pass. E con tutto ap… - ladyonorato : Solidarietà al vice questore Schilirò: il greenpass è illegittimo e la libertà di espressione è garantita dalla Cos… - CottarelliCPI : Al di là del merito della questione green pass, il fatto che la vice questore di Roma salga su un palco a dire che… - O_c_ci : RT @francesco_leidi: Li osservo con molta attenzione e sorrido amaramente. Vengono felicemente scansionati con il green pass all'entrata d… - Verdoux11 : RT @_DAGOSPIA_: 'MI INDICANO COME UNA TERRORISTA PERCHE' SONO NO PASS, MA NON MI FERMERO'...' - LA VICEQUESTORE... -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

SALUTE Pregliasco: 'Ilnon è... 'Virologi in tv solo se autorizzati', i professionisti insorgono: 'È censura'. Bassetti: 'No al bavaglio' Pericolo influenza 'Lo scorso anno l'influenza non ...Roma, 28 settembre 2021 "Ilserve per andare sui treni ad alta velocità ma sui mezzi pubblici no. Perché? E' semplice: chi sta al governo ha male interpretato la dicitura "il Covid corre veloce", quindi, ha pensato, ...Green Pass anche per andare a sciare, ecco come funzionerà per la stagione autunno/inverno 2021-2022 per gli impianti di risalita.Estratto dell'articolo di Romina Marceca per "la Repubblica" la vice questore di roma no green pass nunzia alessandra schiliro 9 Non ci dorme la notte. «Il Green Pass viola gli articoli della prima pa ...