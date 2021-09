Giucas Casella, sapete chi è la moglie? Eppure è una delle voci più famose di tutte (Di martedì 28 settembre 2021) Giucas Casella, pseudonimo di Giuseppe, è un personaggio televisivo italiano nonché un grande illusionista. La sua vita privata scorre serenamente con sua moglie e suo figlio. A tal proposito, l’avete mai vista? Il suo volto non è nuovo! Giucas Casella-AltranotiziaGiucas Casella è attualmente un concorrente del Grande Fratello Vip che ha già conquistato la simpatia di tutti, anche per i suoi “vuoti di memoria”. Fuori ad aspettarlo c’è la sua consorte che non vede l’ora di riabbracciarlo. Ma avete visto lei chi è? Fa parte del mondo dello spettacolo, inoltre la sua voce è conosciuta e inconfondibile! Ecco di chi stiamo parlando. Giucas Casella, chi è la compagna misteriosa Giucas ... Leggi su altranotizia (Di martedì 28 settembre 2021), pseudonimo di Giuseppe, è un personaggio televisivo italiano nonché un grande illusionista. La sua vita privata scorre serenamente con suae suo figlio. A tal proposito, l’avete mai vista? Il suo volto non è nuovo!-Altranotiziaè attualmente un concorrente del Grande Fratello Vip che ha già conquistato la simpatia di tutti, anche per i suoi “vuoti di memoria”. Fuori ad aspettarlo c’è la sua consorte che non vede l’ora di riabbracciarlo. Ma avete visto lei chi è? Fa parte del mondo dello spettacolo, inoltre la sua voce è conosciuta e inconfondibile! Ecco di chi stiamo parlando., chi è la compagna misteriosa...

Advertising

anam_shivaja : RT @65_virna: Non possiamo stare appesi tutta la vita a 'quando lo dirà Speranza ' (alla Giucas Casella) Giusto il ragionamento di @Capezz… - puffodolcetto : Potete far uscire Giucas Casella che fra poco sarà incapace di intendere e di volere? non conosce le regole del gio… - onlyforyoureye2 : RT @65_virna: Non possiamo stare appesi tutta la vita a 'quando lo dirà Speranza ' (alla Giucas Casella) Giusto il ragionamento di @Capezz… - aaali_alice : Nella mia prossima vita voglio rinascere Giucas Casella - gwenpurpleee : Preferenze/opinioni sui concorrenti all’interno della casa del #GFvip #7 Ti sta piacendo Giucas Casella? #gfvip -