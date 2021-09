Giro di Sicilia 2021, Juan Sebastian Molano: “Ho dimostrato di essere un velocista di livello” (Di martedì 28 settembre 2021) Juan Sebastian Molano ha vinto la prima tappa del Giro di Sicilia 2021. Il colombiano si è imposto sul traguardo di Licata, al termine di una lunga volata lanciata da Richeze. L’alfiere della UAE Emirates è riuscito a beffare Vincenzo Albanese proprio sulla linea del traguardo: il ciclista italiano della Eolo Kometa era scattato quando mancavano 1500 metri, ma proprio sul più bello è stato superato dal sudamericano, naturalmente diventato anche nuovo leader della classifica generale. Il sudamericano, capace di sfoderare tutto il suo spunto veloce, ha conquistato la sua terza vittoria stagionale dopo la doppietta di agosto alla Vuelta Burgos. Il 26enne ha espresso la propria soddisfazione dopo l’arrivo: “Il lavoro della squadra è stato spettacolare, i miei compagni sono stati ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021)ha vinto la prima tappa deldi. Il colombiano si è imposto sul traguardo di Licata, al termine di una lunga volata lanciata da Richeze. L’alfiere della UAE Emirates è riuscito a beffare Vincenzo Albanese proprio sulla linea del traguardo: il ciclista italiano della Eolo Kometa era scattato quando mancavano 1500 metri, ma proprio sul più bello è stato superato dal sudamericano, naturalmente diventato anche nuovo leader della classifica generale. Il sudamericano, capace di sfoderare tutto il suo spunto veloce, ha conquistato la sua terza vittoria stagionale dopo la doppietta di agosto alla Vuelta Burgos. Il 26enne ha espresso la propria soddisfazione dopo l’arrivo: “Il lavoro della squadra è stato spettacolare, i miei compagni sono stati ...

