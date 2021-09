GF Vip, Francesca Cipriani non reagisce, urla e sviene: il video (Di martedì 28 settembre 2021) Francesca Cipriani sta vivendo malissimo la permanenza al Grande Fratello Vip e, se da un lato si sforza di strappare un sorriso ai colleghi, dall'altro soffre di vere e proprie crisi emotive che spaventano tutti. Ascoltando la voce del suo ragazzo, fuori dalla casa di Cinecittà, Cipriani ha una reazione inaspettata e rischia di svenire. Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani fuori controllo! Francesca Cipriani sa regalare forti emozioni al pubblico del Grande Fratello Vip. La più amata del piccolo schermo ha varcato la porta rossa di Cinecittà pronta a mettersi in gioco, ma è diventata ben presto preda della nostalgia, lasciandosi andare a vere e proprie crisi emotive. Dopo aver definito Amedeo Goria un "maiale" per via dell'approccio che il giornalista sportivo ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 28 settembre 2021)sta vivendo malissimo la permanenza al Grande Fratello Vip e, se da un lato si sforza di strappare un sorriso ai colleghi, dall'altro soffre di vere e proprie crisi emotive che spaventano tutti. Ascoltando la voce del suo ragazzo, fuori dalla casa di Cinecittà,ha una reazione inaspettata e rischia di svenire. Grande Fratello Vip,fuori controllo!sa regalare forti emozioni al pubblico del Grande Fratello Vip. La più amata del piccolo schermo ha varcato la porta rossa di Cinecittà pronta a mettersi in gioco, ma è diventata ben presto preda della nostalgia, lasciandosi andare a vere e proprie crisi emotive. Dopo aver definito Amedeo Goria un "maiale" per via dell'approccio che il giornalista sportivo ha ...

