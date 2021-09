Gardaland, nuova attrazione per il 2022: arriva ‘Jumanji – the Adventure’ (Di martedì 28 settembre 2021) Gardaland sarà il primo parco divertimenti al mondo ad ospitare un’attrazione completamente tematizzata Jumanji, chiamata ‘Jumanji – the Adventure’, basata sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures. E’ quanto annuncia una nota diffusa dal parco divertimenti e da Sony Pictures Entertainment. Con l’attrazione ‘Jumanji – the Adventure’, si legge, “gli ospiti di Gardaland verranno trasportati nel mondo di Jumanji, dove li attende un’esaltante avventura: un viaggio ricco di insidie, sorprese e pericoli attraverso la giungla selvaggia”. La nuova attrazione verrà inaugurata all’inizio della stagione 2022 e sarà una dark ride (attrazione al buio), per gli amanti dell’avventura di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021)sarà il primo parco divertimenti al mondo ad ospitare un’completamente tematizzata Jumanji, chiamata– the, basata sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures. E’ quanto annuncia una nota diffusa dal parco divertimenti e da Sony Pictures Entertainment. Con l’– the, si legge, “gli ospiti diverranno trasportati nel mondo di Jumanji, dove li attende un’esaltante avventura: un viaggio ricco di insidie, sorprese e pericoli attraverso la giungla selvaggia”. Laverrà inaugurata all’inizio della stagionee sarà una dark ride (al buio), per gli amanti dell’avventura di ...

Advertising

Aeris84 : Ma non ci credo, per fare la nuova attrazione di Gardaland hanno smantellato gli egizi ?? ma daiiii, erano leggendar… - Colombiazengavo : RT @PCerato: #Zengavo quando torno a Gardaland andrò alla ricerca della nuova attrazione. Blue Vertigo ??????che non esiste ???? Andrea si chiam… - IFrangioni : RT @PCerato: #Zengavo quando torno a Gardaland andrò alla ricerca della nuova attrazione. Blue Vertigo ??????che non esiste ???? Andrea si chiam… - PCerato : #Zengavo quando torno a Gardaland andrò alla ricerca della nuova attrazione. Blue Vertigo ??????che non esiste ???? Andr… -