Advertising

TV7Benevento : Fisco: Letta, 'vinceremo battaglia dote ai 18enni, non demordiamo'... - GmTafalia66 : RT @GiancarloDeRisi: Fisco, Salvini: 'Sulle tasse devo dire che questa settimana Draghi ha dato ragione a noi e ha stoppato Letta dicendo n… - ALisimberti : RT @GiancarloDeRisi: Fisco, Salvini: 'Sulle tasse devo dire che questa settimana Draghi ha dato ragione a noi e ha stoppato Letta dicendo n… - Orlandi4Orlandi : RT @GiancarloDeRisi: Fisco, Salvini: 'Sulle tasse devo dire che questa settimana Draghi ha dato ragione a noi e ha stoppato Letta dicendo n… - NoAborto2 : RT @GiancarloDeRisi: Fisco, Salvini: 'Sulle tasse devo dire che questa settimana Draghi ha dato ragione a noi e ha stoppato Letta dicendo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Letta

La Sicilia

...in un confronto politico a tutto campo ("Ci aspettiamo da Draghi un calendario preciso su, ... Un vero e proprio fronte elettorale, basato sul matrimonio- Conte, di cui il capo della Cgil si ...... ha detto il segretario del Pd, Enrico, per i quali andrebbe previsto "un salario di ... 'dal varo della Nadef alla legge di bilancio; di riforme che ritardano,e concorrenza su tutte; di ...Roma, 28 set (Adnkronos) – “A #Siena a discutere coi più giovani della proposta della dote per i diciottenni. Non demordiamo. Rimane una battaglia che vinceremo. #Dote18”. Lo scrive su Twitter Enrico ..."Probabilmente ci sarà un modo di diluire questo pagamento. La discussione è in atto e potrebbe andare nel decreto fiscale che accompagnerà la Manovra ...