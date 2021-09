Droga? Quel flacone non è di Morisi | quindi Fonti riservate | colpo di scena a Verona | svolta nell' indagine sul guru di Salvini?

(Di martedì 28 settembre 2021) "Ilcon del liquido non era di Luca". Dopo un giorno e mezzo arriva la prima controffensiva legale dell'ex responsabile della comunicazione di Matteo, indagato aper cessione di sostanze stupefacenti. La difesa dell'exdella "Bestia" social della Lega sottolinea come l'autorità giudiziaria stia ancora compiendo accertamenti sul contenuto diritrovato in casa die che dunque sia prematuro dare per scontato che si tratti diliquida, o "dello stupro". Ma che in ogni caso non appartenga all'indagato, "il quale - evidentemente - non può averlo ceduto a terzi". Questo trapela dadella difesa dell'ex social media manager del Capitano. ...

Liberoquotidiano.it

I romeni fermati l'avrebbero indicata come 'dello stupro' e, sempre secondo la loro versione, l'avrebbero ricevuta da Morisi.È chiaro che Messina, nomen omen , rappresenta per noialtri uno spartiacque: damomento in poi,... Italia Lega, Luca Morisi e la propaganda social di Salvini contro laVanessa Ricciardi Mauro ..."Chi spaccia droga è un criminale, quello che uno fa la seraa casa sua sono affari suoi. Se qualcuno vende droga deve andare in galera". Alla domanda se rifarebbe la "scena" del citofono, in campagna ...Un destino segnato si puo' sempre cambiare ma a volte il costo e' altissimo, vale per tutti ma per alcuni di piu' se, come accade in A Chiara di Jonas Carpignano tuo padre traffica con la droga ed è ...