"Di un altro livello", il difensore dello Spartak Mosca teme il Napoli (Di martedì 28 settembre 2021) Georgy Dzhikia - difensore dello Spartak Mosca - ha parlato a Sport-Express della sfida di Europa League al Napoli che attende i russi. Queste le sue dichiarazioni: "Tutti sono consapevoli che il Napoli è di un altro livello. Giochiamo in Europa League, il Napoli è forte ed è al primo posto in campionato. Se vinciamo tutto cambierà, anche i fischi si tramuteranno in applausi. Vogliamo che tutto vada bene con i nostri tifosi". Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 settembre 2021) Georgy Dzhikia -- ha parlato a Sport-Express della sfida di Europa League alche attende i russi. Queste le sue dichiarazioni: "Tutti sono consapevoli che ilè di un. Giochiamo in Europa League, ilè forte ed è al primo posto in campionato. Se vinciamo tutto cambierà, anche i fischi si tramuteranno in applausi. Vogliamo che tutto vada bene con i nostri tifosi".

