Dayane Mello | aperta un’indagine sul “sospetto stupro” avvenuto nel reality “A Fazenda” Nego do Borel | “Finirò per togliermi la vita”

"Un cantante di 29 anni è indagato per sospetto stupro di una donna vulnerabile, 32 anni, nell'ambito di un reality show", la polizia civile di San Paolo ha aperto un'indagine sul caso Dayane Mello, la showgirl brasiliana nota in Italia per aver partecipato a diversi reality, ultimo il "Grande Fratello Vip". La notizia viene riportata dalla testata locale Noticias da Tv, una nota informa che l'avvocato della vittima si è presentato in questura e ha sporto denuncia. I fatti, ormai noti, sono avvenuti nel reality "A Fazenda" e per le molestie nei confronti di Mello, il concorrente Nego do Borel, con notevole ritardo, è stato squalificato. Sui social ha raccontato la propria versione dei fatti.

