Covid, via libera di Aifa a tre farmaci per il trattamento del virus in chi è ospedalizzato (Di martedì 28 settembre 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha reso disponibili i medicinali anakinra, baricitinib e sarilumab per il trattamento del Covid-19. Lo rendo noto la stessa Aifa. Nella riunione straordinaria del 23 settembre 2021, la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di Aifa, si spiega in una nota, ha valutato le nuove evidenze che si sono rese disponibili all’utilizzo per il trattamento del Covid-19 dei tre farmaci immunomodulanti, al momento autorizzati per altre indicazioni. Sono stati inseriti nell’elenco della L.648/96, che consente la copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pur avendo proprie specificità, afferma l’Aifa, “si aggiungono al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) L’Agenzia italiana del farmaco () ha reso disponibili i medicinali anakinra, baricitinib e sarilumab per ildel-19. Lo rendo noto la stessa. Nella riunione straordinaria del 23 settembre 2021, la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di, si spiega in una nota, ha valutato le nuove evidenze che si sono rese disponibili all’utilizzo per ildel-19 dei treimmunomodulanti, al momento autorizzati per altre indicazioni. Sono stati inseriti nell’elenco della L.648/96, che consente la copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pur avendo proprie specificità, afferma l’, “si aggiungono al ...

