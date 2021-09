Con la Lega nel caos il governo non arriva fino al 2023, dice Giuseppe Conte (Di martedì 28 settembre 2021) «Abbiamo grande energia in vista di questo voto». «Abbiamo proposte politiche forti a Napoli, a Bologna con il Pd, in Calabria e anche a Roma…». Il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte rilascia un’intervista alla Stampa a pochi giorni dalle amministrative del 3 e 4 ottobre, con i grillini che non sembrano però avere grosse chance di vincere. Ma l’ex premier è pronto a scommettere anche su Roma e Virginia Raggi: «È partita con un’eredità difficile, ma gli ultimi sondaggi la danno in forte risalita». Anche il centrodestra è in difficoltà, tanto che Giorgetti dice che a Roma il candidato migliore è Calenda, non Michetti. «Mi sembra chiaro che la proposta del centrodestra non sia molto competitiva», ammette Conte. «La Lega, poi, è in confusione totale, ha una conflittualità interna che mi preoccupa ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 settembre 2021) «Abbiamo grande energia in vista di questo voto». «Abbiamo proposte politiche forti a Napoli, a Bologna con il Pd, in Calabria e anche a Roma…». Il leader dei Cinque Stellerilascia un’intervista alla Stampa a pochi giorni dalle amministrative del 3 e 4 ottobre, con i grillini che non sembrano però avere grosse chance di vincere. Ma l’ex premier è pronto a scommettere anche su Roma e Virginia Raggi: «È partita con un’eredità difficile, ma gli ultimi sondaggi la danno in forte risalita». Anche il centrodestra è in difficoltà, tanto che Giorgettiche a Roma il candidato migliore è Calenda, non Michetti. «Mi sembra chiaro che la proposta del centrodestra non sia molto competitiva», ammette. «La, poi, è in confusione totale, ha una conflittualità interna che mi preoccupa ...

