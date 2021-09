Claudia Koll come nell’esorcista | “Il Diavolo mi stritolava”

(Di martedì 28 settembre 2021), durante un’intervista, ha condiviso un momento molto duro che ha vissuto in prima persona. Avrebbe incontrato ile L’esorcista (BeFunky-collage)è un’attrice molto riconosciuta ma che ora ha cambiato completamente vita. Lo ha dimostrato con le sue parole anche durante l’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco al programma Ti sento che va in onda su Rai 2. Un particolare frangente ha colpito sensibilmente sia il giornalista che i telespettatori da casa. Soprattutto nella sua vita è entrata la fede, un processo che l’ha portata dove è ora. Nel suo cammino ha anche convertito un ragazzo che, grazie a lei, ha seguito la strada della fede. Un supporto dell’attrice ad un ragazzo malato che ha cambiato visione ...

Dalla carriera da attrice al suo percorso con la fede cattolica (con anche l'aggressione fisica del Diavolo): ecco chi è. Ha raggiunto il successo con Così fan tutte, commedia erotica diretta da Tinto Brass , uscita nelle sale cinematografiche nel lontano 1992, ma in seguito ha deciso di cambiare vita e ...Le tinte dell'amore A lezione daOspite di Pierluigi Diaco a Ti sento, il programma di Rai 2 che andrà in onda martedì 28 settembre (tra gli altri ospiti Leonardo Spinazzola e Lorella ...Claudia Koll, durante un'intervista, ha condiviso un momento molto duro che ha vissuto in prima persona. Avrebbe incontrato il Diavolo.Claudia Koll: "Il diavolo voleva uccidermi, mi sono salvata grazie a Dio"Claudia Koll: "Il diavolo voleva uccidermi, mi sono salvata grazie a Dio" ...