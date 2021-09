Ciclismo | la Deceuninck-QuickStep mette all’asta una bici speciale per combattere l’emergenza climatica

Leggi su oasport

(Di martedì 28 settembre 2021) Dopo le campagne di sensibilizzazione in Uganda e sul Mont Ventoux, lascende in campo anche quest’anno per fronteggiare, attraverso unaclettache sarà messaper raccogliere fondi per campagne in Bretagna e nel Guatemala. Il team belga, in collaborazione con la Specialized, ha creato una S-Work Tarmac SL7 disegnata appositamente per l’occasione, con un design dai toni celesti e verdi, i colori della natura per antonomasia, in contorno ad un motivo che richiama il cielo stellato. Ecco il tweet condiviso dal profilo della squadra che annuncia l’iniziativa:– Quick-Step, supported by our sponsor @iamspecialized and together with @antoineCO2logic, auctions a unique S-works Tarmac ...