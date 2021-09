Chiellini su Lukaku: “E’ limitante parlare solo di lui. E’ il perno di un attacco straordinario” (Di martedì 28 settembre 2021) Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Chelsea. Il giocatore si è anche soffermato sulla sfida a Lukaku. Queste le sue parole: “E’ limitante parlare solo di noi, la fortuna sarebbe concedere pochi spazi a campo aperto a uno come lui, Havertz, Werner, ai centrocampisti e ai loro giocatori offensivi. Lì sono immarcabili per il 99% dei difensori al mondo, dovremo essere attenti a creare più situazioni possibili per fermare Lukaku in primis: l’hanno pagato tanto e ha rinforzato i campioni d’Europa non per caso”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) Giorgio, capitano della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Chelsea. Il giocatore si è anche soffermato sulla sfida a. Queste le sue parole: “E’di noi, la fortuna sarebbe concedere pochi spazi a campo aperto a uno come lui, Havertz, Werner, ai centrocampisti e ai loro giocatori offensivi. Lì sono immarcabili per il 99% dei difensori al mondo, dovremo essere attenti a creare più situazioni possibili per fermarein primis: l’hanno pagato tanto e ha rinforzato i campioni d’Europa non per caso”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

