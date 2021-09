Biglietti a prezzo pieno per under 14: il giudice condanna il Napoli (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il giudice di pace di Acerra, Nicola Ricciuto, ha condannato la Società Sportiva Calcio Napoli a risarcire i genitori di un tifoso under 14 che avevano acquistato, negli ultimi dieci anni e fino al 2018, 27 Biglietti a prezzo intero per accedere allo stadio San Paolo (oggi Diego Armando Maradona) malgrado avesse diritto all’ingresso gratuito (gratuito, rpt). La società azzurra, attraverso sentenza dello scorso agosto e resa nota oggi, è stata ritenuta colpevole di non avere indicato il 50% delle partite, di ogni singolo campionato e coppe, anche europee, alle quali gli under 14 potevano accedere, gratuitamente, con un adulto pagante, in ogni settore dello stadio. La Corte di Appello di Napoli, lo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ildi pace di Acerra, Nicola Ricciuto, hato la Società Sportiva Calcioa risarcire i genitori di un tifoso14 che avevano acquistato, negli ultimi dieci anni e fino al 2018, 27intero per accedere allo stadio San Paolo (oggi Diego Armando Maradona) malgrado avesse diritto all’ingresso gratuito (gratuito, rpt). La società azzurra, attraverso sentenza dello scorso agosto e resa nota oggi, è stata ritenuta colpevole di non avere indicato il 50% delle partite, di ogni singolo campionato e coppe, anche europee, alle quali gli14 potevano accedere, gratuitamente, con un adulto pagante, in ogni settore dello stadio. La Corte di Appello di, lo ...

Bari-Monopoli: tutte le info su biglietti e orari in vista del derby di domenica prossima… BIGLIETTI I biglietti per Bari-Monopoli – settima giornata del Campionato di Serie C Girone C, in programma domenica 3 ottobre alle ore 17:30 – sono in vendita a partire da ma ...

